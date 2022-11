Arcore: Fausto Leali fa il sold-out al Nuovo per i bambini africani

Fausto Leali fa il sold-out al cineteatro Nuovo di Arcore per i bambini africani. Il cantautore lesmese ha interpretato venerdì sera 25 novembre i suoi più grandi successi sul palco di via San Gregorio per la serata organizzata dall’associazione Medicuore.

Arcore: Fausto Leali fa il sold-out e la soddisfazione di Penati

“È stato veramente un successo – ha raccontato il referente di Medicuore Alberto Penati -. Il nostro grazie lo rivolgiamo a Fausto che con la sua vitalità ci ha regalato una bella serata e al pubblico, che ha risposto alla grande, speriamo di poter replicare un altro evento del genere”. Ad aprire la serata è stato il pianista Dorian Vein. Tutto il ricavato andrà a sostegno dell’associazione Amref per l’acquisto di cibo da destinare ai bimbi nel sud del Kenya. “Dopo aver costruito a scuole e pozzi in quelle zone – ha affermato Penati -, abbiamo deciso di contribuire a questa causa per poter comprare il grano che manca alla popolazione per sfamarla. La consegna dell’assegno avverrà durante la prossima cena sociale l’11 dicembre”.