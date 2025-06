Arcore, botte in stazione: pugno in faccia a una 21enne

Con ogni probabilità doveva essere una “gita di sopralluoghi” ma è finita nel peggiore dei modi. A botte. Tutto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di giovedì scorso in stazione ad Arcore. Protagonisti della vicenda, un gruppo di ragazzi, quattro di totale, extracomunitari, e tutti già conosciuti dalle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione, i quattro erano scesi ad Arcore un po’ per dare un’occhiata alla cittadina e un po’ per soddisfare il fabbisogno di bevande alcoliche. E così, girovagando per le vie adiacenti la stazione, con qualche pausa in più di un bar, il gruppetto alla fine si è ritrovato dinanzi allo scalo ferroviario in attesa di riprendere un treno per tornare a casa. E’ lì che, all’improvviso, forse un po’ per i fumi dell’alcol, forse un po’ per reazione ad un presunto palpeggiamento di cui sarebbe stata vittima l’unica ragazza che faceva parte della compagnia, è scoppiata una discussione accesissima dinanzi agli altri viaggiatori in attesa dei convogli. Discussione che ben presto si è trasformata in una rissa vera e propria. Fra i quattro non c’è stato più nessun rapporto di amicizia né di conoscenza e la violenza fisica, con pugni e schiaffi, ha avuto subito il sopravvento. Ad avere la peggio, suo malgrado, nonostante gli sforzi per far tornare alla ragione i suoi amici, è stata proprio la giovane ventunenne che si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Infatti mentre volavano cazzotti fra i tre “contendenti” un violento pugno – non destinato a lei – l’ha colpita proprio in pieno viso facendola subito sanguinare e allarmando ulteriormente i pendolari presenti che nel frattempo avevano dato l’allarme sia alla stazione dei carabinieri, che al comando della polizia locale. Poco dopo due gazzelle dell’Arma, una pattuglia di agenti della polizia locale e un’autoambulanza sono intervenuti e mentre le forze dell’ordine hanno sedato non senza fatica la rissa la ragazza è stata subito trasportata al Policlinico monzese in codice verde. Nessuna ferita seria, fortunatamente, ma un brutto colpo al viso e sicuramente un’avventura che non dimenticherà. I carabinieri,dal canto loro, dopo aver identificato tutti i protagonisti di quest’ennesima sceneggiata nei pressi della stazione ferroviaria arcorese – gli episodi sono frequenti nella zona -, ora stanno cercando di capire se ci siano responsabilità individuali passibili di denuncia d’ufficio