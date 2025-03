Arcore: addio a Luigi Maggioni (Unimec), un mese fa la morte dell’amico Radice

Un mese fa, al funerale dell’amico fraterno Antonio Radice, Luigi Maggioni aveva consegnato una lettera perché venisse letta durante la cerimonia, per ringraziare l’amico di una vita con cui aveva lavorato per creare “qualcosa di bello”. Quel “qualcosa di bello” è l’Unione sportiva Alfonso Casati che a un mese dall’addio inaspettato al suo storico presidente oggi si trova a piangere di nuovo una perdita importante. Nella notte del 13 marzo si è spento Luigi Maggioni. Aveva 84 anni.

Imprenditore di successo, fondatore della Unimec di Usmate Velate, Maggioni ha creato il sogno e la fortuna della Us Casati. “Per lui era una seconda famiglia, era il suo orgoglio – ricorda oggi Fabrizio Ciceri, alla guida della società sportiva dopo la morte di Radice -. Era l’anima della società. Ha sempre tenuto alto con orgoglio il nome della Casati perché credeva fortemente nel valore sociale di questo progetto. Con Radice ha davvero rappresentato la storia della società e oggi è nostro dovere e impegno portare avanti i loro valori e il loro sogno”.

Addio a Maggioni fondatore della Unimec di Usmate e della Casati Arcore

Fu grazie a Maggioni, generoso e lungimirante, che venne realizzato nei primi anni duemila il Palaunimec, il palazzetto dello sport teatro di tante imprese sportive della società. “Voleva continuamente essere aggiornato sulle questioni riguardanti la società – continua Ciceri -. Io l’ho incontrato un paio di volte in questo mese da quando sono stato nominato presidente, e ho sempre trovato un uomo attento e curioso di conoscere e sapere tutto”.

Discreto, riservato, di poche parole ma pronunciate sempre nel momento giusto e soprattutto umile, “anche se avrebbe potuto non esserlo e far valere il suo ruolo all’interno della società”, aggiunge il presidente.

Doti che hanno fatto grande anche l’azienda fondata da Maggioni nel 1981, oggi un’area produttiva di 20.000 metri quadrati. La sua immagine in ospedale con le gambe fratturate dopo che il tornado che si era abbattuto su tutto il Vimercatese il 7 luglio 2001 aveva distrutto l’azienda, era l’emblema di una tenacia che lo ha sempre contraddistinto.

Arcore, addio a Luigi Maggioni: “Porteremo avanti o suoi valori di impegno e dedizione”

“Sarà un dovere per noi continuare a portare avanti quei valori di impegno e dedizione”, aggiunge Ciceri che in queste prime settimane da presidente della società sta ancora studiando da dentro la Casati. “Per dieci anni sono stato direttore del settore calcio, conoscevo gli altri settori solo perché incontravo gli altri dirigenti ai consigli direttivi. Sto cominciando ora a rapportarmi con tutte le discipline e con i dirigenti. Certamente queste due perdite, la morte di Radice e ora anche di Luigi Maggioni, sono state per noi un colpo durissimo, ma sono certo che il loro ricordo non cesserà”.

Il funerale di Luigi Maggioni si svolgerà sabato 15 marzo nel pomeriggio, alle 14, nella chiesa di Bernate.