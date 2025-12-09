Aperto l’Info Point Cantieri di Ferrovienord alla stazione Milano Cadorna

Si chiama Info Point Cantieri: punto informativo di Ferrovienord per l’attività di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria – estesa 331 chilometri e che conta 125 stazioni – è stato aperto martedì 9 dicembre nella stazione ferroviaria di Milano Cadorna. Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, il presidente di FNM Andrea Gibelli, il consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna e il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.

Info Point Cantieri Ferrovienord: informazioni sul potenziamento del nodo di Seveso

L’Info Point Cantieri sarà presidiato dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30) e, spiega la società di trasporti: “accoglierà chiunque voglia conoscere meglio l’intensa attività di cantiere che Ferrovienord sta promuovendo e gestendo”.

Tra queste anche il potenziamento del nodo di Seveso, ma anche il collegamento tra il terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e Gallarate e il rifacimento delle stazioni e aggiornamenti tecnologi e di sicurezza. “Sono 39 – riporta Ferrovienord – i principali lavori attualmente in corso e programmati”. Un Contratto di Programma con Regione Lombardia prevede 2 miliardi di investimenti per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture, attività che si aggiunge alla manutenzione ordinaria della rete e alla gestione della circolazione dei treni.

Info Point Cantieri Ferrovienord: “Una operazione trasparenza”

“Un progetto che rientra in pieno nella strategia comunicativa che Regione Lombardia persegue da tempo in ambito trasportistico – dichiara l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente -. Io la chiamo ‘operazione trasparenza’: mettere al centro delle nostre attività le esigenze del viaggiatore, che deve essere messo nelle condizioni di poter scegliere in ogni momento la miglior soluzione di viaggio e conoscere gli sforzi che stiamo compiendo per trasformare il sistema infrastrutturale, con importanti interventi su tutta la linea”. “In Lombardia – spiega ancora l’assessore – circolano oltre 2.400 treni e trasportiamo 5 milioni di persone al giorno con il TPL, rappresentando il 30% del trasportato in Italia. Numeri enormi, che dimostrano come comunicare bene e tempestivamente è un dovere fondamentale che dobbiamo svolgere nel migliore dei modi”.

“L’apertura di questo punto informativo – aggiunge l’assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi – rientra nell’investimento che FERROVIENORD sta portando avanti per comunicare al meglio gli interventi fatti e in corso d’opera sulla rete ferroviaria regionale, la flotta e le stazioni”.

Il presidente Fnm Andrea Gibelli dice che “è un segno tangibile della volontà di tutto il Gruppo FNM di aprire spazi di dialogo e confronto costante con il territorio e i cittadini“. “Con l’apertura dell’Info Point Cantieri – sottolinea il presidente di FERROVIENORD Pier Antonio Rossetti – vogliamo offrire un punto di riferimento a tutti coloro che utilizzano la nostra rete e che sono interessati e coinvolti dai lavori in corso”.