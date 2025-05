È stato il Corpo musicale “La Cittadina” di Meda, la più antica associazione culturale e tuttora viva e vitale della città, ad accompagnare la sfilata della sezione provinciale di Monza degli Alpini alla adunata nazionale di Biella. Domenica 11 maggio, i bandisti hanno dato “fiato alle trombe” passo passo alle penne nere del gruppo di Monza, arricchendo e valorizzando un momento di grande partecipazione ed emozione. Il Corpo musicale “La Cittadina” di Meda è stato fondato nel 1895, e da allora la sua concertistica e la sua costante presenza in tutte le maggiori manifestazioni pubbliche medesi gode di larghissima notorietà e va di pari passo ad un repertorio di concerti ed esibizioni in occasione di pubbliche festività grazie ad un repertorio musicale, amplissimo, che spazia dalla musica classica, al melodramma e all’operetta, alla musica moderna rappresentata dalle colonne sonore dei film, dalle commedie musicali fino ai soggetti più originali delle musiche esotiche.

Alpini, La Cittadina di Meda colonna sonora della Brianza al raduno di Biella: la soddisfazione del sindaco

L’attuale maestro, Sergio Vecerina, rappresenta da ogni punto di vista una garanzia di assoluta qualità esecutiva e di successo, ultimo esempio in ordine di tempo la partecipazione all’adunata nazionale degli Alpini tenutasi a Biella. A capo della delegazione, il presidente della Provincia di Monza e Brianza e sindaco di Meda, Luca Santambrogio. Per lui, dunque, una doppia soddisfazione.

«Lo possiamo dire e forte – commenta – a Biella, la città di Meda ha fatto una gran figurone grazie alla nostra banda, La Cittadina, che ha accompagnato, durante tutto il percorso, la sezione di Monza. Complimenti agli alpini medesi e di tutta Italia per la sempre eccellente organizzazione della manifestazione che coinvolge dai singoli gruppi fino all’apparato nazionale».