Allerta temporali: a Monza chiusi il Parco, Giardini reali, cimiteri e giardini pubblici

Allerta arancione moderata per i temporali fino alle 6 del mattino di lunedì 7 luglio e gialla ordinaria per il rischio idrogeologico, in provincia di Monza Brianza (nodo idraulico di Milano) da parte della Protezione civile della Regione Lombardia: a fronte dell’allarme maltempo, il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha firmato un’ordinanza per la chiusura dalle 16 di domenica 6 luglio di Parco di Monza e Giardini Reali, cimiteri e giardini pubblici in quanto sono previste, dice una nota del Comune: “intense raffiche di vento e temporali forti”.

Si tratta della seconda fase di maltempo dopo quella di sabato 5 luglio, che ha determinato oltre cinquanta richieste richieste di soccorso tecnico urgente ai vigili del fuoco del Comando provinciale, principalmente legate ad allagamenti e tagli di piante causati dal maltempo. La situazione più critica si è registrata a Lentate sul Seveso, dove in via Petrarca si è verificata l’esondazione del fiume Seveso. Le squadre intervenute hanno evacuato circa 15 persone dalle abitazioni interessate.