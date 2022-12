Al teatro San Rocco di Seregno “Un Natale da favola!” con il concerto della Filarmonica fiati

“Un Natale da favola!”, è il titolo del concerto che la “Filarmonica fiati città di Seregno”, eseguirò al teatro San Rocco di via Cavour, venerdì 16 dicembre, alle 21. Una serata che si annuncia ricca di importanti eventi e significative ricorrenze ad scorrere il manifesto dello spettacolo. E, sì, perché sarà un concerto frammisto a gioiosi momenti di spettacolo che solo la “Filarmonica fiati” sa offrire, in cui le note che saranno diffuse oltre ad appassionare, coinvolgere, trasportare e sognare, faranno tornare un poco bambini gli adulti presenti e rendere gioiosi i più piccoli.

Il concerto natalizio al San Rocco di Seregno: “Una serata per scambiarsi gli auguri”

“Un concerto– come ha spiegato l’instancabile Marina Sala, presidente dell’associazione musicale Ettore Pozzoli, di cui la Filarmonica e parte integrante- che è nato dal desiderio di offrire ai seregnese una serata di scambio d’auguri a suon di musica ma nel contempo interessante varia. Lo svolgersi del programma avrà all’interno un ricordo speciale per la persona che ha creduto nel valore del concerto di Natale, Pierino Romanò che nel 1992, aveva lanciato l’idea sino a farla diventare un appuntamento tradizionale per la città. Trent’anni che sono stati un soffio!, che solo a pensarci mi genera un’infinita emozione”.

In dono alla Filarmonica un defibrillatore da “Brianza per il cuore”

L’evento sarà anche occasione per presentare nei dettagli la 50ma stagione di prosa del teatro San Rocco, punto cardine della cultura locale dal 1957. E’ prevista anche una parentesi di socialità in quanto verrà donato alla Filarmonica un defibrillatore da parte di “Brianza per il cuore”, associazione legata al san Gerardo di Monza che da anni è presente sul territorio, e poi sorpresa tra le sorprese, la partecipazione della compagnia teatrale san Giovanni Bosco 1982, “i cui attori tutti volontari, saranno nei panni dei personaggi di Walt Disney, – spiega Sala – Infatti il concerto dell’intensa serata ha in scaletta i più celebri brani musicali dei cartoni animati della Disney”.|

Brani eseguiti anche dai cori degli istituti scolastici locali

Nella seconda parte del concerto i brani natalizi saranno eseguiti dai cori degli istituti comprensivi di Seregno: Aldo Moro e di Paina di Giussano, don Beretta e dell’associazione corale Siyaya; maestri dei cori: Carlo Pozzoli e Fabio Giannese, che con la loro presenza segneranno la prima pietra di un progetto di collaborazione importante, ma anche la partecipazione della piccola Ludovica Sala, 10 anni , che negli ultimi mesi ha partecipato alle selezioni dello Zecchino d’oro, del Baby voice a Sanremo e del Tour Music Fest della Repubblica di San Marino arrivando tra i finalisti. L’evento sarà condotto da Chiara Consonni e Letizia Sala. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro San Rocco e online su Vivaticket. E per tutti coloro che saranno in platea a seguire il concerto da favola è prevista una gustosa e deliziosa sorpresa.