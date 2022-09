Acquaworld, ingresso con lo sconto per chi risiede a Concorezzo

Una buona notizia per chi abita a Concorezzo e che abbia voglia di trascorrere qualche ora di divertimento in acqua. Il parco coperto Acquaworld, in collaborazione col Comune, ha introdotto una promozione speciale che prevede lo sconto del 40% del biglietto di ingresso per chi risiede in città.

Acquaworld: “Per famiglie e ragazzi”

“Questa nuova promozione – dichiara Guido Zucchi, Ceo di Acquaworld – che è stata voluta e concordata con l’amministrazione Comunale, offre la possibilità alle famiglie e ai ragazzi di Concorezzo di accedere a un luogo di svago e divertimento aperto tutto l’anno in modo sicuramente più economico e quindi, conformemente alla nostra vocazione di centro ludico ricreativo, con maggiore frequenza e ripetitività. Basti pensare che, applicando lo sconto del 40% al nostro biglietto di ingresso di 2 ore, un cittadino di Concorezzo potrà accedere al parco a soli 9,60 euro”.

Acquaworld: acquisto in biglietteria (con un documento)

L’iniziativa è valida per l’acquisto dei biglietti effettuato esclusivamente presso le biglietterie, mostrando un documento a dimostrazione della residenza.