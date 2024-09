Acinque annuncia una collaborazione con PayDo per rimborsi rapidi e sicuri

Acinque, società monzese di fornitura di energia e servizi innovativi per le province di Como, Lecco, Monza, Sondrio, Varese e alcuni Comuni di Udine e Venezia, annuncia una nuova collaborazione con PayDo, “fintech italiana specializzata in soluzioni di pagamento digitali”.

“Grazie a questa partnership – spiega Acinque Energia in una nota – integreremo nella nostra piattaforma il servizio PlickOpen di PayDo, offrendo ai nostri clienti un’esperienza di rimborso più semplice, rapida e sicura”. Cos’è PlickOpen? Si tratta di un servizio digitale, spiega ancora Acinque, “che permette ai clienti, tramite semplici operazioni da svolgere via sms o via mail, senza applicazioni da scaricare, di ricevere il rimborso su un conto corrente SEPA”.

Acinque e la collaborazione: “Esperienza di rimborso più semplice, rapida e sicura”

“L’integrazione del servizio PlickOpen nella nostra piattaforma ci permette di migliorare ulteriormente il rapporto con i nostri clienti, offrendo loro un’esperienza di rimborso più snella e personalizzata – sottolinea Giuseppe Liguori, responsabile Incassi e Credit Management di Acinque Energia -. Questa collaborazione conferma il nostro impegno a utilizzare le migliori tecnologie per garantire soluzioni innovative e su misura.”

“La fiducia che Acinque Energia ha riposto nel nostro servizio, in una fase così delicata di rapporto con i propri clienti, testimonia la bontà del nostro lavoro. Con PlickOpen consentiamo ad Acinque Energia di raggiungere i propri clienti con una notifica via SMS e/o email, guidando quest’ultimi nell’incasso del proprio rimborso in pochi semplici passaggi, in totale sicurezza e con un’esperienza utente personalizzata. Siamo certi – conclude Fabio Chiurazzi, Chief Solutions, Communication and Sales di PayDo – del valore che possiamo arrecare alle aziende e ai loro clienti e questa collaborazione accresce la posizione di PayDo nel mercato domestico”.