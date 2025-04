A Monza la festa per i 173 anni della Polizia di Stato: encomi agli agenti

Celebrazione del 173esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato all’insegna del claim #essercisempre, a Monza, giovedì 10 aprile, in Villa Reale, in concomitanza con la cerimonia nazionale di Roma. In mattinata, prima della cerimonia in Villa, alle 9.30 nel piazzale della Questura è stata deposta una corona d’alloro in onore dei Caduti della Polizia di Stato, da parte del Questore, Salvatore Barilaro, e del Prefetto, Patrizia Palmisani, al “cippo commemorativo”. Successivamente, nel Salone d’Onore della Villa Reale ha avuto logo la cerimonia cui hanno preso parte autorità civili e militari e i bambini e ragazzi ospiti del Centro di Accoglienza Minori ‘Mamma Rita’ di Monza.

Nella Sala del Trono allestita una mostra in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio curata dal Gruppo Solidarietà Africa dal titolo “Per la Pace e la Giustizia”, articolata in venti pannelli che ricordano l’ambasciatore limbiatese assassinato in Congo nel 2021. Nel piazzale esposti mezzi, anche storici, della Polizia di Stato e stand della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale.

Monza, i 173 anni della Polizia di Stato: gli agenti premiati per le loro azioni

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e capo della Polizia, Vittorio Pisani, sono stati consegnati gli attestati di merito a operatori della Polizia di Stato che si sono distinti con il loro operato.



L‘encomio solenne è andato all’ispettore Katiuscia Maniglio, all’agente Antonino Mangano, all’assistente Michele Maurizi, “Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di soccorso pubblico traendo in salvo un uomo colto da infarto ed una donna intrappolata in un sottopassaggio allagato da un nubifragio“. Monza, 29 giugno 2022 e 24 luglio 2023. Encomio al sostituto commissario coordinatore Dimitri Samir Lucano Palma, all’ispettore Ivan Sala, al sovrintendente capo Paolo Poggiani, all’assistente capo coordinatore Pietro Cavallo, all’agente scelto Dario Mancuso e all’agente Ivan Tortorici, “Evidenziando spiccate qualità professionali ed intuito investigativo, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’applicazione di misure cautelari a carico di due soggetti responsabili di tentato omicidio, nonché con lo smantellamento di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle rapine.” Monza, da marzo 2023 a luglio 2024;

Lode al sostituto commissario coordinatore Roberto Fiorillo, all’ispettore Alessandro Petta, all’assistente capo coordinatore Silvio Cristofalo, all’assistente Florindo Capezzuto, all’agente Ilaria Altini, all’agente Federico Bembi, al sovrintendente capo coordinatore in quiescenza Osvaldo Innocente Scarurri, al sovrintendente Michel Tummolo “Evidenziando capacità professionali, effettuavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza cautelare a carico di due cittadini albanesi, responsabili di violenza sessuale e sequestro di persona, nonché con l’arresto di quattro individui, responsabili di traffico di sostanza stupefacente e detenzione illecita di armi, rapina e di numerosi furti in appartamento” . Monza, da aprile a luglio 2023;

Lode all’ispettore Riccardo Ricciardi Grisi, al vice ispettore Antonio Barretta, all’assistente capo coordinatore Roberto Comes, all’assistente Capo Coordinatore Roberto Pisconti, all’assistente Giancarlo Baroni, all’agente Giovanni Avossa, “Evidenziando capacità professionali, in occasione di una partita di calcio della serie “A”, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’individuazione di quattordici soggetti responsabili di possesso di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale, con l’emanazione dei relativi provvedimenti DASPO”. Monza, 10 dicembre 2023;

Lode al sovrintendente capo Diego Bonutto, “Evidenziando capacità professionali, individuava un soggetto resosi responsabile di furto, intrusione abusiva e danneggiamento ai danni di un istituto scolastico, che veniva deferito all’A.G”. Monza, 6 agosto 2023;

Lode all’agente scelto Alessandro Gagliardi, all’agente CarloAndrea Giambertone, all’agente Christian Piscardi, all’agente Riccardo Demma, “Evidenziando capacità professionali ed intuito investigativo, espletavano un’attività d’indagine, che si concludeva con il fermo del responsabile di omicidio volontario, furto in appartamento e lesioni aggravate, nonché con il salvataggio di tre persone rimaste bloccate da un incendio all’interno di un edificio”. Sesto San Giovanni e Monza, giugno 2018, luglio e febbraio 2024;



Lode all’assistente capo coordinatore Angelo Bossio, all’assistente capo Andrea Azzarito, all’assistente Michele Savino, all’agente Antonio Castronuovo, “Evidenziando capacità professionali espletavano un’attività di P.G. che si concludeva con l’arresto di due persone responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali”. Monza, giugno 2024 e febbraio 2025;



Lode all’assistente capo Antonio Sorge, all’agente Marco Bottigliero, “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile di detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente”. Sesto S. Giovanni (MI), 4 novembre 2023.