A Monza la assistente turistica virtuale: 24 ore su 24 risposte a misura di visitatore

Si chiama Mia, ma non è una graziosa ragazza. Mia – che sta Monza Intelligent Assistant – è l’assistente turistica virtuale del comune di Monza. Dopo una fase di sperimentazione all’interno del Palazzo, Mia è online sul portale www.turismo.monza.it. L’assistente è in grado di comprendere domande (non solo in italiano) e di fornire 24 ore su 24 risposte affidabili in ambito turistico come orari e servizi dei musei e dei principali punti di interesse, ristoranti e attività nelle vicinanze, attrazioni, indicazioni pratiche per vivere la città. Le informazioni – aggiornate in tempo reale- vengono raccolte grazie a un sistema di grounding avanzato che integra tre diverse fonti di dati: le informazioni digitali ufficiali dell’Ecosistema Digitale Turistico di Monza, Google Maps, la ricerca di Google delle informazioni aggiornate dai siti di interesse turistico.

«Le tre migliori fonti dalle quali si potesse attingere» ha sottolineato il CEO di Digitalia srl Massimo Paleari. Mia è frutto di un accordo sottoscritto dal Comune di Monza con la società Digitalia S.r.l. per la sperimentazione di un assistente virtuale alimentato da Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Google. La fase attuale consiste in una sperimentazione della soluzione tecnologica proposta da Digitalia, che non ha generato costi per il Comune.

«Mia – ha confermato Paolo Spreafico, Country Director Customer Engeneering for Italy di Google – fornisce risposte curate e centrate reperendo informazioni fondate. È una soluzione sicura che garantisce la privacy e la sicurezza dell’utente». Mia costituisce un ulteriore passo avanti per la promozione turistica del capoluogo brianteo. «Grazie a questo nuovo servizio potremo migliorare l’accoglienza a Monza, esaltandone le potenzialità in termini di investimento turistico e innovazione» ha evidenziato l’Assessore al Turismo Carlo Abbà.