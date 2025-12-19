A Monza il Buon Natale BBurago, i mitici modellini d’auto ai bambini ammalati

Un giocattolo per regalare un po’ di serenità e di leggerezza ai bambini ammalati o bisognosi. Giovedì 18 dicembre nella sede monzese di Confcommercio i rappresentanti di BBurago hanno consegnato a Croce Rossa Italiana, Fondazione Maria Letizia Verga, Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori e Centro Mamma Rita diversi pacchi dono: giochi prescolastici, modellini di automobili, kit di montaggio per realizzare automobiline. L’iniziativa è nata all’interno del cartellone di eventi “Insieme a Natale 2025”, organizzata dal Comune in collaborazione con Confcommercio.

Monza, i regali BBurago nel cartello degli eventi “Insieme a Natale 2025”

«Il titolo che abbiamo scelto – ha confermato l’assessore al Commercio e Attività Produttive Carlo Abbà – significa che il contenitore di eventi che abbiamo realizzato, al di là del significato commerciale e promozionale per la nostra città, è un involucro nel quale le persone si possono incontrare per trascorrere momenti piacevoli e stare insieme».

Alla consegna dei pacchi erano presenti anche il presidente e di Confcommercio Monza Domenico Riga e il segretario Alessandro Fede Pellone che hanno rivolto un ringraziamento alla loro associata Nicoletta Canali che è stata la “regista” della donazione dei giocattoli. «Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo a questo territorio nel quale la nostra azienda è nata negli anni Settanta – ha sottolineato Paola Gravati, direttrice operativa marketing BBurago – e vogliamo essere sempre più presenti con altre iniziative. I giocattoli risvegliano i ricordi dell’infanzia e siamo convinti che anche gli adulti li apprezzeranno».