A Desio la presentazione del “manifesto dell’Autonomia”

Un libro e una serata per fare il punto sul percorso dell’autonomia. È l’appuntamento di martedì 13 dicembre a Desio con la presentazione del libro “Il manifesto dell’Autonomia” dell’assessore regionale all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli. L’evento è in programma alle 20.45 nella sala del Circolo culturale Pro Desio in via Garibaldi.

Desio, “manifesto dell’Autonomia”: “Servirà a spiegare che è una grande occasione”

“Il tema dell’autonomia è tornato fortemente attuale grazie all’impegno del nuovo Governo e alla forte azione del Ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli che ha tracciato la linea dei prossimi mesi per completare il percorso avviato il 22 ottobre 2017 – commenta Andrea Villa, commissario provinciale della Lega di Monza e Brianza – La presentazione del testo servirà a spiegare in maniera chiara ed efficace che l’autonomia è una grande occasione, un processo previsto dalla Costituzione e motivato dal merito dimostrato nell’ottima gestione delle risorse di Regione Lombardia, nonché dai dati della Banca d’Italia che evidenzia come il Pil lombardo è superiore della media italiana. Ben vengano questi incontri per diffondere e far conoscere ai cittadini le ragioni dell’autonomia e lo stato dei lavori di questo lungo percorso. Grazie quindi all’Assessore Stefano Bruno Galli e alla sezione di Desio che accettato di ospitare questo incontro organizzato dalla segreteria provinciale, l’obiettivo è continuare sul territorio con queste importanti serate”.