Con l’arrivo del nuovo anno si rinnova la consuetudine di festeggiare con botti e fuochi d’artificio, una pratica che comporta rischi non solo per le persone, ma anche gravi conseguenze sul benessere degli animali. Rumori improvvisi e intensi possono infatti provocare paura, disorientamento e comportamenti di fuga. Nell’ambito delle proprie attività di tutela e protezione degli animali, il Dipartimento Veterinario di Ats Brianza ha elaborato una serie di raccomandazioni rivolte ai proprietari di animali domestici. Le indicazioni vengono illustrate dai dirigenti veterinari Antonella Fiore e Virna Cavalli: «La regola principale è evitare, per quanto possibile, l’esposizione di cani e gatti ai luoghi in cui vengono esplosi petardi, privilegiando ambienti tranquilli e poco rumorosi».

Ats Brianza: i consigli per i proprietari di cani e gatti

Per i cani che vivono all’esterno è essenziale verificare con attenzione la sicurezza delle recinzioni. Si ricorda che in Lombardia è vietato tenere i cani alla catena: in particolare durante questi eventi, lasciarli legati può esporli a gravi rischi. La soluzione migliore resta quella di predisporre un riparo sicuro al chiuso, come una cantina o un garage, evitando in ogni caso di lasciarli in giardino durante la notte di Capodanno. Per i cani che vivono in casa, soprattutto in presenza di fobie, disturbi comportamentali o patologie come l’epilessia, è consigliabile programmare per tempo una visita comportamentale. Qualora ciò non fosse possibile, è opportuno valutare con il proprio medico veterinario l’impiego di nutraceutici, iniziando il trattamento almeno una settimana prima dell’evento e non oltre le 48 ore precedenti. Possono inoltre risultare utili diffusori di feromoni o collari con sostanze calmanti. È importante allestire per l’animale un ambiente che percepisca come sicuro: luci soffuse, musica o televisione accese per attenuare i rumori esterni, finestre e imposte chiuse. Nel rifugio dovrebbero essere presenti la cuccia o un cuscino abituale, una coperta, acqua e oggetti da masticare. Tali accorgimenti diventano fondamentali qualora l’animale resti solo in casa. Indicazioni simili valgono anche per i gatti domestici, che dovrebbero essere tenuti in ambienti chiusi e protetti. Diverso il caso dei gatti semiselvatici o selvatici, per i quali il confinamento forzato potrebbe causare un peggioramento delle condizioni di stress.

Ats Brianza: gli animali vanno rassicurati

Per quanto riguarda le uscite con il cane nei giorni in cui è possibile l’esplosione di botti, si raccomanda l’utilizzo di pettorine antifuga. Se l’animale manifesta paura e desidera rientrare a casa, è importante assecondarlo, evitando di forzarlo o di utilizzare collari a strozzo che potrebbero risultare dannosi. «È fondamentale -concludono i veterinari– non rimproverare l’animale quando mostra paura. Offrirgli conforto e rassicurazione è il modo migliore per fargli sentire la vicinanza e la protezione del proprietario».