Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta domenica 28 dicembre, alle 3, a Monza, in via Pisacane, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una vettura, la quale, dopo aver urtato alcune auto in sosta a margine della carreggiata, si è ribaltata su un fianco. Sul posto, per i rilievi di sua competenza, anche la Polizia locale.

Incidente: l’automobilista è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo

La scena del sinistro

L’occupante del veicolo risultava impossibilitato ad uscire autonomamente dall’abitacolo. La squadra intervenuta ha provveduto alla stabilizzazione del mezzo e al soccorso della persona infortunata, procedendo all’estricazione e al successivo affidamento alle cure del personale Areu presente sul posto. L’uomo, un venticinquenne, è stato infine trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.