Come da tradizione ormai consolidata, che si rinnova ininterrottamente da ben 43 anni, il Lions Club Seregno Brianza anche quest’anno, nel giorno di Natale, ha messo a disposizione della comunità cittadina di Seregno il proprio service a favore degli anziani soli, recapitando loro a domicilio il pranzo natalizio, egregiamente preparato nelle cucine del ristorante Mediterraneo di via Montello.
Lions Club Seregno Brianza: decisivo l’impegno di Ambrogio Dell’Orto
L’iniziativa, organizzata come sempre dal socio storico Ambrogio Dell’Orto, in sinergia con l’assessorato ai Servizi sociali e con il supporto logistico di un gruppo di volontari, rientra nella programmazione annuale del club seregnese, che ha voluto essere ancora più presente e vicino ai bisogni delle fasce più fragili della comunità, in particolare in questa annata in cui la presidenza è affidata a Giorgio Formenti.
Lions Club Seregno Brianza: consegnato anche un panettone degli alpini
Oltre ad un ottimo pranzo, gli anziani hanno ricevuto a casa anche un pacco dono che conteneva, tra l’altro, un panettone degli alpini in latta decorata.