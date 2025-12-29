Brianza Nord Cronaca

Seregno, il Lions Club Seregno Brianza offre il pranzo di Natale agli anziani soli

L'iniziativa ha rinnovato una tradizione, che prosegue da ben 43 anni. Determinante l'impegno di Ambrogio Dell'Orto, socio del sodalizio presieduto da Giorgio Formenti
Ambrogio Dell’Orto al momento della consegna dei pasti

Come da tradizione ormai consolidata, che si rinnova ininterrottamente da ben 43 anni, il Lions Club Seregno Brianza anche quest’anno, nel giorno di Natale, ha messo a disposizione della comunità cittadina di Seregno il proprio service a favore degli anziani soli, recapitando loro a domicilio il pranzo natalizio, egregiamente preparato nelle cucine del ristorante Mediterraneo di via Montello.

Lions Club Seregno Brianza: decisivo l’impegno di Ambrogio Dell’Orto

L’iniziativa, organizzata come sempre dal socio storico Ambrogio Dell’Orto, in sinergia con l’assessorato ai Servizi sociali e con il supporto logistico di un gruppo di volontari, rientra nella programmazione annuale del club seregnese, che ha voluto essere ancora più presente e vicino ai bisogni delle fasce più fragili della comunità, in particolare in questa annata in cui la presidenza è affidata a Giorgio Formenti.

Lions Club Seregno Brianza: consegnato anche un panettone degli alpini

Oltre ad un ottimo pranzo, gli anziani hanno ricevuto a casa anche un pacco dono che conteneva, tra l’altro, un panettone degli alpini in latta decorata.

