Nei giorni che hanno immediatamente preceduto il Natale, i soci del Lions Club Seregno Brianza, associazione presieduta da Giorgio Formenti, hanno voluto regalare un momento di gioia ai giovani ospiti della Fondazione don Gnocchi di via Piave a Seregno. La struttura, che si trova alle spalle del santuario mariano di Santa Valeria, è caratterizzata dalla presenza di una residenza sanitaria assistenziale per anziani, dalla disponibilità di alloggi protetti per anziani, in risposta al bisogno abitativo di persone che conservano un sufficiente grado di autonomia, e dal servizio residenziale terapeutico-riabilitativo per minori affetti da patologie neuropsichiatriche.

Lions Club: esaudite le richieste di una trentina di ospiti

Babbo Natale consegna il dono ad una ragazza ospite

Una trentina di ragazze e ragazzi del servizio indirizzato ai minori ha così ricevuto la visita di un Babbo Natale in carne ed ossa, con tanto di barba autentica, che ha consegnato personalmente a ciascuno il dono precedentemente richiesto tramite la tradizionale letterina. Grazie all’impegno ed alla dedizione di Nello Mariani, tra i soci fondatori del Lions Club Seregno Brianza, il service ha potuto concretizzarsi, inserendosi nel programma annuale del sodalizio che, anche quest’anno, è particolarmente attento ai bisogni delle fasce più fragili della comunità cittadina.