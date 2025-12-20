Monza, consegnate ad Enpa le chiavi dell’oasi felina di via Procaccini

Arianna Bettin, assessore al Parco con delega per i diritti degli animali del comune di Monza, ha consegnato lunedì 15 dicembre a Giorgio Riva, presidente di Enpa Monza e Brianza, le chiavi dell’oasi felina di via Procaccini. Presenti alla semplice cerimonia rappresentanti dell’Ats veterinaria di Monza e Brianza, dell’ufficio giardini e dell’ufficio diritti animali del comune di Monza, oltre ai responsabili della gestione gatti dell’Enpa Monza e Brianza. Giunge così alla sua felice conclusione una vicenda iniziata addirittura nel 2019 e che ha avuto un percorso a dir poco travagliato.

Oasi felina: una storia molto complicata

Uno scorcio dell’oasi felina

​Nel 2019, al Tavolo per i Diritti degli Animali, istituito dal comune di Monza, viene lanciata l’idea di costruire un’oasi felina sul territorio comunale. Alcune associazioni che siedono al tavolo -tra cui Enpa di Monza e Brianza- si offrono di proporre dei progetti da sottoporre all’amministrazione comunale. Uno di questi progetti viene scelto e l’amministrazione delibera di utilizzare per questo scopo un’area di circa 4mila metri quadrati posta in via Procaccini, di fronte all’ingresso del vecchio macello comunale. Complice anche il Covid, passano però tre anni prima che il progetto si realizzi, finanziato dal comune di Monza, da Ats veterinaria di Monza e Brianza e da uno sponsor privato.

Oasi felina: la mancanza dei requisiti blocca l’attività

Giorgio Riva e Arianna Bettin

Nel febbraio 2022 l’oasi (senza gatti all’interno) viene inaugurata con una apposita cerimonia dall’allora sindaco di Monza Dario Allevi e la sua gestione viene assegnata, attraverso un patto di collaborazione, a Monza Felina, un’associazione che si è costituita appositamente per questo scopo. Ma qualche cosa non funziona. Ats Monza e Brianza non concede l’autorizzazione all’utilizzo della struttura in quanto la stessa risulta priva di alcune caratteristiche previste dai regolamenti per il benessere degli animali. Di fatto tutto si blocca e rimane fermo fino al 2023, senza che alcun gatto possa mettere il piede, anzi la zampa, all’interno di questa struttura.

Oasi felina: la felice conclusione del lungo iter

Un’altra immagine dell’oasi

Nel frattempo, nella primavera del 2023 Giada Turato, assessore all’Ambiente della nuova giunta monzese, fa ripartire i lavori nell’oasi per gli adeguamenti richiesti dal servizio veterinario dell’Ats. I lavori si svolgono dal 2023 e terminano nella prima metà del 2024 con la consulenza tecnica della stessa Ats. A complicare la situazione concorre poi l’uscita dalla squadra amministrativa di Giada Turato, la cui delega all’Ambiente è eredita da Arianna Bettin. Nel mese di ottobre del 2025 è quindi stato pubblicato un bando per la gestione dell’oasi, aggiudicato per i prossimi cinque anni ad Enpa di Monza.