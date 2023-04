Sport Basket: le foto del Jit 2023 di Lissone, vince Team Ohio

Il Jit 2023 parla americano: è il Team Ohio a vincere la 29esima edizione del Torneo Internazionale Juniores di pallacanestro. Successo a stelle e strisce per la settima volta in un palazzetto dello sport da tutto esaurito. Team Ohio di coach Cupps vince per 83 a 75 su UEB Cividale di coach Federico Vecchi, alla sua prima partecipazione, che conquista a livello individuale due ambitissimi premi: il “giocatore più completo” Brenno Barel e Tommaso Pillastrini eletto miglior giovane del torneo. La stellina statunitense Reed Sheppard (25 punti in finale), eletto anche MVP oltre che best scorer.

Basket: Jit 2023 di Lissone, i risultati

Nella finalina per il terzo e quarto posto, “derby” italiano con successo di misura (71-69) per il College Borgomanero contro, l’altra debuttante, Pallacanestro Forlì. Quinto posto per gli amici di Toronto United contro Bayern Monaco (sesto), mentre un altro “derby”, quello per il settimo posto tra i croati di Rijeka e i serbi di KK Borac, sebbene senza il gioiellino Nikolic, è vinto da questi ultimi. Al nono posto la Rimadesio Desio (successo contro USK Praga), undicesimo per i padroni di casa della Galvi Lissone.