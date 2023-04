Basket: è l’ora del Jit 2023, a Lissone il torneo internazionale Under 19

Lissone torna capitale internazionale del basket Under 19. Giovedì 6 aprile al via l’edizione XXIX del Torneo Internazionale Juniores “Città di Lissone” – 9° Trofeo Galvi (JIT2023). Dodici le squadre partecipanti, divise in quattro gironi da tre: dai padroni di casa della Galvi Lissone, alle certezze Team Ohio, Toronto United e KK Rijeka, il ritorno di USK Praga, Bayern Monaco e MENA Dubai, le novità assolute KK Borac e Pallacanestro Forlì, e le italiane College Borgomanero, Aurora Desio e UEB Cividale.

«Da sempre l’orgoglio del Torneo Internazionale Juniores è l’alto livello dei giocatori che si sfidano sui campi lissonesi, alcuni dei quali negli anni sono arrivati fino all’apice dello sport, nell’Olimpo dell’NBA – spiegano da Apl Lissone, società organizzatrice – anche quest’anno la qualità dei roster si conferma eccellente, con nomi giovanissimi, ma già affermati a livello nazionale e non solo».

Basket: è l’ora del Jit 2023, Team Ohio e Galvi Lissone per la partita inaugurale

Giovedì 6 aprile, serata inaugurale del JIT 2023 al nuovo palazzetto dello sport di Lissone, in via Conti per la prima gara, alle 19.30, che vedrà di scena Team Ohio contro i padroni di casa della Galvi Lissone, a seguire, alle 21.30, scontro tra United Toronto contro Rimadesio Desio.

Il JIT si disputa su tre campi, a partire dal parquet principale del nuovo palazzetto di via Di Vittorio che ospita la maggior parte delle 28 partite in calendario, le restanti gare si giocheranno al palazzetto Ripamonti in via Tarra (Santa Margherita) e per due occasioni al PalaFarè.

Basket: c’è anche il Kit 2023, per i più piccoli

Sarà lo storico parquet di Via Caravaggio il campo principale del XIV Torneo Internazionale Minibasket “Città di Lissone” – 3° Trofeo Cocoon (KIT2023), mentre le restanti partite in calendario saranno ospitate nel palazzetto Ripamonti e nelle palestre di via Carroccio a Seregno e via San Pietro a Desio. Nel weekend di Pasqua, come da quasi tre decenni, torna così il grande basket juniores internazionale in Brianza. Non ci si ferma neppure la domenica di Pasqua perché il 9 aprile, tra via Conti e via Tarra, si giocherà (dalle ore 10 alle 21.30). Il lunedì di pasquetta, le finali.