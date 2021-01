Serie B: mister Brocchi presenta Monza-Cosenza, sabato all’U-Power Stadium

Sosta finita. C’è Monza-Cosenza sabato 16 gennaio alle 14 all’U-Power Stadium (cronaca in diretta su www.ilcittadinomb.it) per il 18esimo turno del campionato di Serie B. Tra i brianzoli, assenti Balotelli (lavoro differenziato per il recupero dall’infortunio di Lecce) e i nuovi arrivati Scozzarella e Ricci.

Mister Brocchi conosce le difficoltà di un approccio sbagliato e richiama l'attenzione della sua squadra sulla giusta mentalità.

Probabile formazione del Monza (4-3-3): 22 Di Gregorio; 31 Sampirisi, 29 Paletta, 18 Bettella, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 8 Barberis, 20 Barillà; 7 Boateng, 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho. All. Brocchi. A disp.: 1 Lamanna, 12 Sommariva, 2 Donati, 19 Scaglia, 32 Lepore, 98 Pirola, 5 Fossati, 10 D’Errico, 21 Armellino, 28 Colpani, 24 Maric, 77 Marin.

Diego Marturano

