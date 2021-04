Serie B: il Monza si compatta per la trasferta di Ascoli, parlano Galliani e i giocatori

In campo sabato 10 aprile alle 14 in trasferta. Per l’Ac Monza battere l'Ascoli significherebbe rilanciare la corsa alla promozione o quanto meno dare un segnale di presenza. Venerdì pomeriggio Adriano Galliani in visita a Monzello, ha incontrato squadra e tifosi. Il gruppo lancia segnali di compattezza.



PROBABILE FORMAZIONE: MONZA (4-3-3): 22 Di Gregorio; 31 Sampirisi, 29 Paletta, 98 Pirola, 20 Barillà; 16 Frattesi, 23 Scozzarella, 21 Armellino; 66 Diaw, 45 Balotelli, 77 D’Alessandro. A disp.: 12 Sommariva, 63 Rubbi, 8 Barberis, 10 D’Errico, 18 Bettella, 19 Scaglia, 24 Maric, 27 Ricci, 28 Colpani, 60 Signorile, 61 Saio, 67 Colferai. All.: Brocchi

Diego Marturano

