Serie B, il Monza ospita il Pordonone per ritrovate vittoria e tre punti

I tre punti in casa mancano da dicembre, il Monza ha bisogno della vittoria con il Pordenone. In campo sabato 6 marzo alle 18. PROBABILE FORMAZIONE: MONZA (4-3-3) 22 Di Gregorio; 2 Donati, 6 Bellusci, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 23 Scozzarella, 20 Barillà; 7 Boateng, 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho. All.: Brocchi. A disp.: 1 Lamanna, 12 Sommariva, 18 Bettella, 19 Scaglia, 31 Sampirisi, 98 Pirola, 10 D’Errico, 21 Armellino, 23 Scozzarella, 28 Colpani, 24 Maric, 27 Ricci, 45 Balotelli.