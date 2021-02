Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Serie B, Brocchi dopo la vittoria a Vincenza: «Bravo Monza, anche se mi sono arrabbiato nel finale»

In attesa del posticipo che vedrà protagonista il Chievo, il Monza torna da Vicenza con una vittoria ed il secondo posto in solitaria. Ma c'è poco tempo per goderselo perché venerdì all'U-Power Stadium arriva il Pisa e con i toscani è sempre una gara particolare. LEGGI la cronaca della partita (VAI)

Diego Marturano

