Riapertura Villa reale con cinque giorni di eventi: le interviste a Allevi, Sala, Distefano

Il sindaco di Monza Dario Allevi, l’assessore regionale Fabrizio Sala, il direttore del Consorzio Giuseppe Distefano presentano la riapertura della Villa reale e gli step per restituirla al pubblico e rilanciarla, con un percorso unico e integrato. E attraverso il masterplan e il piano per investire i fondi stanziati

Dal 29 maggio con cinque giorni di visite gratuite, mentre dal 21 giugno via al ricco calendario di appuntamenti culturali allestito grazie alla manifestazione di interesse aperta dal Consorzio per raccogliere progetti e iniziative.

Sarah Valtolina

