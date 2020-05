Primo giorno di “stress test” per il parco di Monza: ecco com’è andata (sotto la pioggia)

Il Parco è mancato tantissimo ai monzesi. E mercoledì mattina, nel primo dei tre giorni di “stress test” previsti dal Comune con Consorzio Villa reale, polizia locale e protezione civile dopo la chiusura dell’11 marzo, già alle 6.55 i runner si sono appostati davanti ai cancelli per poter entrare nonostante il maltempo. L’apertura delle porte è prevista dalle 7 alle 20.30 fino a venerdì 15 maggio per verificare il comportamento delle persone e l’efficacia dei controlli sull’area.

Nelle prime ore di riapertura diversi i cittadini entrati con i cani (al guinzaglio) e quelli a camminare e a correre lungo i viali Cavriga e Mirabello: tutti con mascherina, tutti a distanza di sicurezza. Pochi in bici. Tutti con la speranza che si mantengano i buoni comportamenti per riaverlo di nuovo aperto.

Federica Fenaroli

