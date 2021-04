Paderno Dugnano all'unanimità per ricordare le vittime del covid

Anche Paderno Dugnano avrà un monumento o un luogo riconoscibile dove raccogliersi per la commemorazione dei morti per Covid nei prossimi anni. Ne parla il sindaco Ezio Casati. Il 30 marzo il consiglio comunale riunito da remoto ha votato all'unanimità l'installazione di una targa, un cippo o anche un monumento ancora da decidere, per celebrare degnamente il 18 marzo di ogni anno. Un segno tangibile per le 125 famiglie di concittadini morti finora, quasi sicuramente alla Cava Nord il parco con laghetto panoramico a lato della Milano Meda. (servizio di Pier Mastantuono)