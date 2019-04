Migranti, Salvini nuovamente indagato per sequestro di persona: «Con me i porti rimangono chiusi», ha detto a Monza

Durante la conferenza stampa a conclusione della giornata monzese per l’inaugurazione della nuova Questura, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto la notizia di essere stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di “sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019”. Lo ha comunicato lui stesso, spiegando che il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato una “contestuale richiesta di archiviazione”. «Rispetto il lavoro del collega di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere - ha detto - E i porti con me rimangono indisponibili chiusi e sigillati ai mercanti di esseri umani”.

LEGGI Matteo Salvini inaugura la nuova Questura di Monza e Brianza - FOTO e VIDEO

Chiara Pederzoli

Altri articoli