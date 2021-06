Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Lombardia (e Monza Brianza) verso Expo Dubai 2021: intervista all'assessore Lara Magoni

Il design come "driver importante di attrattività turistica". L'assessore regionale Lara Magoni (Turismo, Marketing Territoriale, Moda e Design) racconta al Cittadino le tappe della Lombardia (e di Monza e Brianza) verso l'Expo Dubai 2021 attraverso il design e le sue potenzialità: la mostra nello Spazio Esposizioni Temporanee di Regione Lombardia fino al 10 settembre (per poi essere allestiti negli Emirati Arabi) dei progetti vincitori della "Design Competition Expo Dubai 2020", il concorso promosso da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere Lombardia e destinato a giovani designer under 35. Ma anche attraverso l'esperienza di ADI Design Museum - Compasso d’Oro, lo spazio milanese destinato a ospitare la collezione storica degli oggetti che hanno ottenuto l’Oscar del design. Dove la Brianza è tanta (servizio di Pier Mastantuono)