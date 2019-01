La video ricetta: Calamaro di Gargano scomposto al vellutato e croccante di carciofo con cicala di mare scottata

Non certo la “solita pasta” per il primo appuntamento del 2019 con la rubrica la Salute in tavola della food blogger Patrizia Rimoldi. L’ingrediente principale, il carciofo, aiuta l’organismo a purificarsi. Ospite speciale la giornalista e scrittrice Nadia Toppino, specializzata in “Storie di cibo”.

Redazione online

