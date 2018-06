Il CittadinoMb in piazza: i monzesi salutano il professor Bertazzini

I monzesi ricordano il professor Pier Franco Bertazzini, ex sindaco e personaggio per la città scomparso a 97 anni. Un saluto commosso e sincero raccolto dal Cittadino nell’appuntamento del giovedì con la redazione mobile in centro. Sul Cittadino in edicola quattro pagine ricche di ricordi.

Federica Fenaroli

