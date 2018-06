Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 14 giugno 2018 Monza e i monzesi ricordano Pier Franco Bertazzini, il professore scomparso a 97 anni. Il Cittadino l’ha voluto salutare con quattro pagine ricche di ricordi. Il titolo di apertura è sul teatro Manzoni.

Monza e i monzesi ricordano Pier Franco Bertazzini, il professore scomparso a 97 anni. Il Cittadino l’ha voluto salutare con quattro pagine ricche di ricordi: abbiamo infatti chiesto a diverse personalità “quella volta in cui...”, ovvero un episodio speciale lasciato da un uomo che ha speso la sua vita per l’istruzione, ma è stato anche sindaco, politico di spicco, uomo di cultura e fondatore dell’Università degli anziani.

prima pagina il Cittadino giovedì 14 giugno 2018

L’apertura del Cittadino in edicola giovedì 14 giugno è però dedicata al Teatro Manzoni, perché la giunta ha cambiato rotta e ha abbandonato il progetto di un nuovo teatro (uno dei punti della campagna elettorale): salverà invece il teatro del centro, che avrebbe voluto vendere e ora riqualificherà.



In tema di attualità Daniele Biella, giornalista di Arcore, racconta l’Aquarius, cioè la nave della Ong diventata un caso internazionale dopo essere stata respinta da Malta e, di fatto, anche dall’Italia che ha chiuso i porti. Biella è stato sulla nave e racconta “il sorriso di sale sull’Aquarius”.

Giovedì c’è anche il fischio d’inizio dei Mondiali di calcio, quelli di Russia 2018 in cui l’Italia come noto non ci sarà. Il Cittadino ha intervistato il portiere Ivano Bordon, che ne ha vinti due, e poi ha chiesto agli sportivi della città di fare un pronostico sul podio della manifestazione al via.

In cronaca nera e giudiziaria l’indagine che ha permesso ai carabinieri del Nucleo Tpc di arrestare cinque persone che un anno fa avevano messo a segno a Monza l’incredibile colpo da 26 milioni di euro rubando due dipinti di Rubens e Renoir. Rintracciati in un’altra operazione anche dei documenti napoleonici.

In carcere è finito anche un commissario penitenziario coinvolto in una inchiesta della Gdf di Bergamo su appalti pilotati. Sei condanne anche per un caso di truffa e nuovi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta Domus Aurea.

In cronaca. La sfida del gruppo antagonista Tarantula al sindaco Allevi: loro puntano sul Nei, lui chiama alla mobilitazione.

E poi il vecchio ospedale di via Solferino: nessun compratore dopo dieci anni per la storica struttura voluta da re Umberto e allora il futuro potrebbe essere una vendita ”a pacchetti”. Il caso delle case comunali di via Giotto, transennate da due anni (mentre un lettore chiede risposte alla giunta da Cederna/Cantalupo).

Se ne è andato anche un altro personaggio storico della città, il maestro Giuseppe Chichi che ha insegnato nelle scuole Volta e De Amicis e che è stato un custode-studioso della storia di Monza.

C’è anche Valentino Rossi. O meglio, il Fan club ufficiale del campione della MotoGp che ha fatto visita alla terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Gerardo per sostenere i progetti del reparto: tra i diversi regali per i bambini, il Dottore ha fornito un cappellino originale autografato che sarà messo all’asta da Intensivamente Insieme Onlus.

La storia è quella di Tahany Shahin, la prima donna arrivata ai vertici di un centro islamico: lavora come educatrice in un nido, è impegnata in politica, è la vicepresidente del centro di via Ghilini.

Per i “Tipi monzesi” parola al tenore Renato Cazzaniga, recentemente premiato dalla Regione con la Rosa Camuna. Si racconta anche lo scout Lurgan, Alberto Lucchesini che compie 80 anni.

Tante foto degli appuntamenti di fine anno scolastico negli istituti della città e l’appuntamento dell’estate con gli oratori e la novità, anche a Monza, del braccialetto.

Lo sport apre con la Monza-Resegone numero 58: 840 atleti al via, “per Bertazzini”.

Nel CittadinoPiù il bilancio delle elezioni comunali del 10 giugno, i 70 anni della Star, la mostra sul pittore Agostino Bonalumi, scomparso nel 2013, la vittoria di Irama ad Amici 2018 e Gianna Nannini (quasi) ufficiale al premio Mima.

Giovedì il Cittadino è in piazza Roma con la redazione mobile. Dalle 9.30 alle 12.30, all’ombra dell’arengario, anche il banco ufficiale di scambio delle figurine per completare l’album di Monza storica.

In edicola anche lo speciale pubblicitario la Brianza a 2 ruote e la pagina di annunci Lavoro Domande&Offerte.

