Il CittadinoMB a Cederna: che regalo fareste a Monza (e tanti auguri)?

Un po' di sorveglianza in più, tutele per gli anziani, sistemare le buche, verde, illuminazione. Sono solo alcuni dei regali che i cittadini del quartiere chiedono per Monza. Il CittadinoMB li ha intervistati in un'edicola, naturalmente. E tanti auguri.