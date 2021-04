I cannibali delle auto in azione: il video

Nel video dei carabinieri di Cremona i cannibali delle auto in azione. Sono 131 i colpi addebitati alla banda, anche in provincia di Monza e Brianza: agiva anche su commissione per conto di carrozzieri e collezionisti. Le auto entravano in un capannone sulle quattro ruote e ne uscivano spogliate di tutto. LEGGI la notizia (VAI)

Chiara Pederzoli

