Eicma 2019: RedMoto, eccellenza made in Brianza

Sesta partecipazione a Eicma per un’eccellenza made in Desio: RedMoto srl, che ha sede in via Filippo da Desio e creata ormai qualche anno fa dalla fervida mente di Egidio Motta, titolare della Egimotors, distributore del marchio Polaris. Moto da cross, enduro e super moto arrivano da Honda e sono poi preparate nello stabilimento desiano, dove trovano sede uffici, allestimento veicoli, reparto tecnico, magazzino spedizioni e magazzino ricambi.

«È il sesto anno che siamo a Eicma - spiega Carlo Curci, chief engineer di RedMoto - I nostri prodotto sono made in Brianza. Distribuiamo in Italia e in Europa. Abbiamo la sede a Desio nel polo tecnologico della Brianza, uno stabilimento di 5mila metri quadrati. Eicma per noi è la vetrina più importante dell’anno,qui presentiamo in anteprima la gamma 2020».

Una delle marce portate dalla Brianza al boom delle immatricolazioni che a ottobre arrivano a 18.268 unità con un incremento pari al +10,7% rispetto allo stesso mese del 2018 secondo i dati forniti da Confindustria Ancma (Associazione nazionale Ciclo Motocicli Accessori).

Eicma 2019 è aperto a Milano - Rho Fiera fino domenica 10 novembre (9.30 alle 18.30). Info: www.eicma.it. ( Intervista di Davide Perego )

LEGGI Ecco Eicma 2019: «Dieci milioni di visitatori finora, qui il futuro delle due ruote»

LEGGI Anche l’autodromo di Monza a Eicma 2019: partner dell’area MotoLive (e con il Rally show)

GUARDA LE FOTO

VIDEO Parlano Fabrizio Sala e Andrea Dell’Orto

Chiara Pederzoli

Altri articoli