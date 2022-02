Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Ecco AutAcademy alla Scuola di Agraria nel parco di Monza: presentazione e interviste

È stato presentato in Villa Reale il progetto Aut Academy, la scuola di formazione professionale destinata a giovani autistici dai 16 ai 29 anni. Le lezioni per i primi dodici allievi partono lunedì 21 febbraio negli spazi della Scuola di agraria del Parco di Monza.A presentare il progetto c'erano il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, l'assessore regionale a Famiglia e disabilità, Alessandra Locatelli, il presidente della Provincia Luca Santambrogio e il sindaco di Monza Dario Allevi, la dirigente scolastica Elena Centemero e Paola Martinelli, direttrice della Scuola di Agraria. Il Cittadino ha intervistato il sottosegretario Sasso, che ha parlato della volontà di "colmare un vuoto normativo", e gli ideatori del progetto Melissa La Scala e Matteo Perego.Il progetto di Aut Academy è stato finanziato dalla Provincia con fondi regionali per un ammontare di 120.000 euro.