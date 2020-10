Coppa Italia: Monza in emergenza contro il Pordenone, parla D’Errico

Monza in campo martedì 27 ottobre 2020 alle 18 allo stadio Tighel di Lignano Sabbiadoro per il terzo turno di Coppa Italia contro il Pordenone. Per i biancorossi, tra positivi al Covid e necessità di preservare alcuni giocatori per il campionato di serie B, sono tanti gli indisponibili. L’ultimo della lista nera è Mattia Finotto, che contro il Chievoverona ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro ed è atteso da uno stop di 5-6 mesi.

I convocati di mister Brocchi e la probabile formazione del Monza (4-3-1-2): Lamanna; Giosuè, Scaglia, Pirola, Barillà; Armellino, Fossati, Colpani; D’Errico; Machin, Caccavo. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Bellusci, Robbiati, Amato, Rigoni, Barberis, Frattesi, Lombardi, Colferai. Per i Primavera Amato, Giosuè, Colferai e Robbiati è la prima convocazione.

«È una partita sicuramente fondamentale, sarà una battaglia e noi abbiamo il dovere di giocare per vincere» dice capitan D’Errico alla vigilia.

Diego Marturano

