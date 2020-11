Coppa Italia, il Monza è a Ferrara: i convocati per la Spal

In campo alle 14.30 di martedì 24 novembre con la Spal per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Chi passa trova il Sassuolo, ma il Monza è a Ferrara senza il suo condottiero Cristian Brocchi, fermato da un'operazione ai calcoli ma comunque a Monzello - contro il parere dei medici - per salutare la squadra. «Una partita importantissima anche per l’autostima», dice Franco Lepore presentando il match.

Probabile formazione: Monza (4-3-1-2) 22 Di Gregorio, 32 Lepore, 19 Scaglia, 98 Pirola, 31 Sampirisi; 28 Colpani, 5 Fossati, 20 Barillà; 99 Machin; 77 Marin, 24 Maric. A disp.: 12 Sommariva, 63 Rubbi, 2 Donati, 6 Bellusci, 18 Bettella, 30 Carlos Augusto, 61 Saio, 8 Barberis, 10 D’Errico, 21 Armellino, 35 Lombardi, 9 Gytkjaer. All.: Lazzarini (Brocchi indisponibile)

Diego Marturano

