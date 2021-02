Come agiva la banda che faceva saltare i bancomat con l'esplosivo

Come agiva la banda che faceva saltare i bancomat con l'esplosivo che avrebbe colpito più volte anche in Brianza e nell’area nord di Milano, a Biassono, Brugherio, nel Vimercatese, a Limbiate, Senago e Paderno Dugnano e in varie altre zone d’Italia per un bottino stimato di 3,5 milioni. LEGGI la notizia (VAI)