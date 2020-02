Cesano Maderno: il saluto delle moto degli amici a Tommaso Spinelli

All’uscita del feretro di Tommaso Spinelli dalla chiesa parrocchiale Sacra Famiglia di Cesano Maderno gli amici, che lo avevano accolto in un composto silenzio, hanno acceso le loro moto e hanno fatto rombare i motori in segno di saluto. Spinelli, 19 anni, era un appassionato di motocross: è morto in un incidente mentre si allenava al crossodromo.

I funerali, in virtù dell’ordinanza regionale per il contenimento della diffusione del Coronavirus, si sono svolti alla presenza solo dei parenti più stretti: per questo la parrocchia ha previsto una diretta facebook e ha diffuso la messa funebre all’esterno per permettere alla folla all’esterno di essere comunque presente (immagini Cristina Marzorati).

LEGGI Cesano Maderno, il Coronavirus vieta le folle: il funerale di Tommaso Spinelli in forma privata e diretta facebook

Redazione online

Altri articoli