Calcio Serie C: sfida al vertice Pontedera-Monza

Il Monza a Pontedera per lo scontro diretto dell'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie C di calcio. Brocchi recupera tutti, ad eccezione del lungo degente Palazzi. Si gioca domenica 15 dicembre alle 17.45, con fischio d’inizio ritardato di quindici minuti su tutti i campi per decisione della Lega Pro per chiedere al Governo “la defiscalizzazione mirata al reinvestimento delle somme nella formazione dei giovani calciatori e nelle infrastrutture”, ha spiegato il presidente Ghirelli.