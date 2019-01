Calcio, serie C: Renate-Monza, martedì in campo il derby di Brianza

Derby di Brianza martedì alle 20.30 al Città di Meda: in campo Monza e Renate per la giornata 22 del campionato di serie C. A disposizione di mister Cristian Brocchi anche i centrocampisti Fossati (da tempo col gruppo) e Armellino (dal Lecce). «Visto l’interesse mediatico che gravita intorno a noi, tutte le avversarie giocheranno col coltello tra i denti. E noi faremo lo stesso», analizza mister Brocchi.

Diego Marturano

