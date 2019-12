Calcio Serie C: la sfida tra Olbia e Monza

Ci sarà anche Silvio Berlusconi per la sfida fra Olbia e Monza, nella sfida di campionato di Serie C di calcio di domenica primo dicembre. Il presidente vede il momento buono per la fuga decisiva e decide di presentarsi al fianco della squadra che affronterà un'avversaria di bassa classifica che però potrebbe trarre giovamento dal cambio di allenatore. Con una vittoria, il Monza sarebbe Campione d'Inverno