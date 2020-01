Calcio Serie C, il Monza di scena a Novara per la seconda giornata di ritorno

Domenica alle 17.30 al Silvio Piola di Novara, Monza in campo per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C, la prima del 2020. Non ci saranno Sampirisi, D'Errico e Palazzi, convocato invece il nuovo acquisto Morosini.