Calcio, serie C: Dany Mota convocato per Monza-Pro Patria, live sul CittadinoMB.it

Monza in campo al Brianteo alle 20.45 di mercoledì 22 gennaio per il turno infrasettimanale che recupera il primo turno del girone di ritorno non giocato a gennaio. In Brianza arriva la Pro Patria e tra i convocati di mister Brocchi c'è anche il nuovo acquisto Dany Mota Carvalho. Aggiornamenti in diretta su www.ilcittadinomb.it

Diego Marturano

