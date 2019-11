Calcio, serie C: Brocchi dopo la vittoria del Monza a casa della Pistoiese

Mister Cristian Brocchi commenta la vittoria del Monza sul campo della Pistoiese («una buona squadra, allenata bene»). Recuperato un momento di difficoltà a inizio secondo tempo, «alla fine siamo riusciti a sbloccarla, vincere in trasferta non è mai facile per nessuno». E il Monza ne ha vinte finora sette (su otto), allungando nella classifica di serie C. RILEGGI il match Pistoiese-Monza (VAI)