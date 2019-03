Calcio serie C: al Brianteo atteso il Gubbio

Per la 33esima giornata del Campionato di calcio di serie C, Girone B, il Monza di Brocchi attende domenica 31 marzo alle 16.30 allo stadio Brianteo il Gubbio che con 35 punti occupa il quattordicesimo posto in classifica a dispetto dei 51 punti e della quarta piazza dei padroni di casa brianzoli.