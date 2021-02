Calcio serie B: sfida al vertice, Brocchi presenta Monza-Empoli all’U-Power Stadium

L'attesa è finita: sabato 6 febbraio alle 16 allo U-Power Stadium il Monza ospita l'Empoli, la seconda contro la prima in classifica, la miglior difesa contro il miglior attacco del campionato di serie B. Novità anche tra i convocati: sono tutti recuperati tranne Paletta e Balotelli, ma rimangono esclusi D'Errico (in tribuna per recuperare la condizione) e Fossati (destinato al trasferimento all'estero, probabilmente al Cluj in Romania).

Probabile formazione: MONZA (4-3-3) 22 Di Gregorio; 2 Donati, 6 Bellusci, 18 Bettella, 30 Carlos Augusto; 16 Frattesi, 8 Barberis, 20 Barillà; 7 Boateng, 66 Diaw, 47 Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi. A disposizione: 1 Lamanna, 12 Sommariva, 3 Anastasio, 19 Scaglia, 31 Sampirisi, 98 Pirola, 21 Armellino, 23 Scozzarella, 28 Colpani, 27 Ricci, 77 D’Alessandro, 9 Gytkjaer, 24 Maric.

Diego Marturano

