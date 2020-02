Calcio: sabato pomeriggio al Brianteo con Monza-Arezzo, aggiornamenti su ilCittadinoMB.it

Monza in campo al Brianteo sabato pomeriggio con l'Arezzo per l'anticipo della giornata 27 del campionato di serie C. Mister Brocchi deve fare i conti con l'infortunio di Gabriel Paletta, l'ultimo di una serie per la difesa biancorossa. Ventitrè i convocati: Lamanna, Anastasio, Galli, Fossati, Chiricò, Morosini, Brighenti, Finotto, Sommariva, Rauti, Marconi, Mota, Mosti, Scaglia, Iocolano, Armellino, Del Frate, Machin, Rigoni, Franco, Sampirisi, Lepore, Gliozzi. Fischio d'inizio alle 17.30, aggiornamenti in diretta su www.ilcittadinomb.it.

Diego Marturano

