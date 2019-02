Calcio: Monza e Imolese al Brianteo, in palio la semifinale di Coppa Italia

Monza e Imolese in campo al Brianteo nel pomeriggio di mercoledì 27 febbraio: in palio c'è la semifinale della Coppa Italia di serie C. Si gioca alle 14.30. Un'avversaria non facile, come spiega mister Cristian Brocchi nella presentazione della gara.